陸防長魏鳳和：涉台等問題上 中方堅定捍衛核心利益

據大陸國防部今天發布，第八屆東協防長擴大會視訊會議於16日舉行，中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和出席會議並發言，他強調，在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衛國家核心利益的決心意志堅定不移。

據發布，魏鳳和表示，當今世界正經歷史上罕見的多重危機，各種不穩定不確定因素上升。各國應堅持命運與共、加強團結合作，堅持公道正義、維護國際法治，堅持開放包容、推動交流互鑑，攜手共建人類命運共同體。

他指出，中國大陸堅定不移做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國軍力的發展是世界和平力量的壯大。中國重視與各國的安全合作，充分理解尊重各國合理關切，中國的國家利益也必須得到充分尊重和維護。在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衛國家核心利益的決心意志堅定不移。

魏鳳和說，亞太地區未來發展機遇和挑戰並存，各方應堅持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，共同建好用好東協防長擴大會機制，打造共建共享的安全格局。中方將積極參與機制內合作，彼此堅定支持，拓展合作領域，為維護地區和平穩定作出更大貢獻。

參會各方就國際和地區安全形勢及相關問題發表了意見。會議討論通過了東協防長擴大會斯里巴加灣宣言。