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強調應團結抗疫 王毅：反對將疫情政治化

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國務委員兼外長王毅。大陸外交部網站
大陸國務委員兼外長王毅。大陸外交部網站

中國大陸國務委員兼外交部長王毅15日出席上海合作組織20周年慶祝活動致詞時表示，站在新的歷史起點，面向未來，上海合作組織要負起全球治理新擔當，堅定維護多邊主義；面對新冠肺炎疫情挑戰，「我們高舉團結抗疫旗幟，相互提供支持幫助，共同反對將疫情政治化」。

據大陸外交部網站發布，王毅表示，堅定維護多邊主義，推動政治解決熱點問題，就構築新型國際關係和人類命運共同體發出響亮的「上合聲音」。

他強調，面對新冠肺炎疫情挑戰，我們高舉團結抗疫旗幟，相互提供支持幫助，共同反對將疫情政治化，為維護各國人民生命健康、促進國際抗疫合作作出了「上合貢獻」。

王毅指出，要加強治國理政經驗交流，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，支持彼此捍衛主權、安全和發展利益，反對外部勢力干涉各國內政，將前途命運牢牢掌握在自己手中。

他並稱，要捍衛聯合國憲章宗旨和原則，弘揚真正的多邊主義，秉持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持共商共建共享，構建持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的新世界。

王毅還提到，上合組織成員國亦合力打擊三股勢力，構築起堅不可摧的地區安全屏障，並堅持區域經濟融合發展，攜手共建「一帶一路」，深入開展經貿、交通、農業、能源等領域合作，為各國經濟發展和民生改善注入動力。

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