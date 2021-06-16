晶圓代工傳下季漲價30% 陸股概念股續飆

晶圓代工成熟製程供不應求加劇，傳晶圓代工廠第3季報價最高將上調30%，遠高於市場預期的15%。A股半導體族群今（16）日連二日開高走高，聚燦光電、瑞芯微分別飆升20%和10%漲停，斯達半導、士蘭微拉漲逾5%。

隨著上游晶圓代工及封測報價持續上調，晶片設計廠商為應對成本上升，也將在第3季同步漲價，其中驅動IC、微控制器兩類晶片將率先上漲。分析稱，晶圓帶動再度漲價，表明晶圓代工產能仍非常緊缺，半導體行業仍處高景氣度當中。

證券時報報導，由於年初以來多種因素導致全球性的半導體行業緊張，再加上下游企業競爭加劇，各大廠商都在盡可能的備貨晶片，而各大代工廠供不應求並已多次漲價。

受消息影響，A股半導體族群今集體拉升，群北京君正、揚傑科技、滬硅產業升約4%，通富微電、華潤微漲逾3%，兆易創新升2.6%，三安光電揚2%，中芯A股漲逾1%。