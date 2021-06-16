針對歐美領導人指責…陸駐歐使團：非過去中國 站起來的中國人不被嚇倒

針對歐美領導人在布魯塞爾舉行峰會並發表聲明，提及新疆、西藏、香港、台灣、東海、南海等問題，並指責中國大陸經濟脅迫和傳播虛假訊息，中國大陸駐歐盟使團回應稱，中國的根本利益不容干涉；又說中國非過去的中國，站起來的中國人不會被嚇倒。

據中國駐歐盟使團發布，歐美峰會聲明內容遠遠超出正常發展雙邊關係的範疇，通篇充斥著陳舊過時的冷戰零和思維與集團政治論調，這種拉幫結派搞小圈子的做法逆歷史潮流而動，完全不利於國際和地區的和平與穩定。

使團稱，對歐美峰會聲明相關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對。台灣、香港、涉疆、涉藏問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。

使團又稱，至於誰在基於謊言和虛假訊息揮舞單邊制裁工具，誰在為了維護自身霸權對別國實施打壓脅迫，國際社會看得很清楚。天理昭昭，公道自在人心。「中國早已不是過去的中國，站起來的中國人民是不會被嚇倒的。」中方將堅定走和平發展道路，也將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。