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共軍「對台一線部隊」兵船合練 提升跨海投送能力

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
解放軍第73集團軍某旅與東部戰區海軍某艦艇大隊近日開展兵船合練。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
解放軍第73集團軍某旅與東部戰區海軍某艦艇大隊近日開展兵船合練。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

正當台灣受困於新冠肺炎疫情之際，部署在台灣對岸，被稱為「對台一線部隊」的第73集團軍某旅與東部戰區海軍某艦艇大隊，近日開展兵船合練。東部戰區稱，此次演練旨在提升官兵跨海投送能力。

解放軍東部戰區微信公眾號15日發布消息稱，此次兵船合練，主要進行車輛裝卸載、海上換乘、搶灘登陸等訓練。

解放軍東部戰區表示，在裝卸載訓練中，要求軍車駕駛員、引導員充分利用手勢、旗語等方式進行裝卸載，官兵之間必須做到密切協同，才能快速完成任務。

「車輛裝載成功後，戰士們立即對車輛進行固定，防止在登陸艦行駛過程中車輛產生晃動，確保裝備安全。」

文章指出，此次海上航渡距離較遠。第一次登上登陸艦，在茫茫大海上漂泊，對於新兵來說，是一次難得的「抗眩暈訓練」。人員裝載完畢後，經驗豐富的班長骨幹馬上給新兵傳授經驗，幫助他們快速適應環境。

文章並形容，「人員登舟後，衝鋒舟一聲『怒吼』，官兵們開始了搶灘登陸訓練。抵達海岸後，官兵們迅速占領有力地形，利用礁石、房屋等障礙物進行隱蔽，為下步行動做準備。」

東部戰區表示，「登陸作戰不僅要求官兵有過硬的軍事素質，還要求官兵克服不同環境帶來的不良影響，做到海中能動、動中能打，在搶灘登陸成功後鞏固和擴大登陸場地，為後續部隊提供有力支撐。」

共軍近日開展兵船合練，主要進行車輛裝卸載、海上換乘、搶灘登陸等訓練。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
共軍近日開展兵船合練，主要進行車輛裝卸載、海上換乘、搶灘登陸等訓練。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍 新冠肺炎 公眾號

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