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喊話歐盟 北京：相信不會被別國錯誤的政策綁架

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站

美國總統拜登周二訪問歐盟總部，對如何因應中國崛起尋求歐方支援。大陸外交部發言人趙立堅15日表示，美國試圖以意識形態畫線，搞針對中國的小圈子，中歐代表著多極世界兩支重要力量，「相信歐盟會不斷增強戰略自主，不會被別國錯誤的對華政策綁架」。

據大陸外交部網站消息，趙立堅表示，中方對歐盟的政策一直保持著連續性和穩定性，一直將歐盟視為全面戰略夥伴，始終堅定支援歐洲一體化進程，支援歐盟的團結自強，支援歐盟在國際事務中發揮更大的作用。

趙立堅接著指出，中方認為，中歐是全面戰略夥伴，不是制度性對手。中歐之間的合作遠大於競爭，共識遠多於分歧。

趙立堅表示，中歐合作是優勢互補、互利共贏的，為雙方人民帶來了實實在在的好處。希望歐方同中方相向而行，秉持相互尊重、平等相待、互利共贏的精神，共同推動中歐關係健康穩定發展。

歐盟 趙立堅 外交部

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