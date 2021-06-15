大陸央視播東部戰區演習片段 強調：「準備打仗」

中美關係及台海局勢敏感之際，共軍實彈演訓更加頻繁。繼發布「準備打仗」四個大字後，共軍第80集團軍再公布直-10、直-19戰機火力進攻畫面。

大陸央視新聞6月15日報導，近日，共軍陸軍第80集團軍某陸航旅千里機動，展開實兵實彈綜合演練。無人機提供偵察定位、火力引導，直-10、直-19兩種主戰機型對地展開精準打擊。

就在6月9日，80集團軍「80強軍號」官方微博發布印有「準備打仗」四個大字的圖片，圖中共軍導彈發射，官兵實彈演習。共軍陸軍第80集團軍神箭旅還於當日上午舉行跨區演習誓師大會。

此外，6月8日，裝備東風-11，東風-15、東風-21、東風-26、東風-41等各型導彈的共軍火箭軍在其官微「東風快遞」公開戰備演習畫面，配文稱「想挑事？想搞分裂？那，你給我聽好了！」影片中亦明確提到「兩岸本一家，同胞共榮辱，血脈是中華，誰想搞分裂，你給我聽好了，丹心利劍是我呀…」

近期，美台互動愈發頻繁之下，共軍實戰演練更為密集。5月11日，央視軍事新聞報導指出，共軍東部戰區第72集團軍某旅多兵種聯合演練渡海登陸。6月3日，共軍東部戰區第71集團軍「臨汾旅」展開炮彈發射演練。共軍東部戰區官微6月7日影片畫面顯示，第72集團軍組織部隊在東南沿海展開裝載航渡演練，探索複雜海況下應急裝載、遠程航渡、抵灘登陸等戰法訓法。