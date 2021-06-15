法國電力公司發言人證實 台山核電曾主動排氣、沒有核洩漏

法國電力公司（EDF Energy）接受法新社訪問時證實，中國廣東台山核電廠一號機組主回路出現惰性氣體濃度上升的情況，懷疑是燃料棒涂層出了問題，積蓄的氣體被主動釋放。

這位不願透露姓名的公司發言人說，「不是核芯融毀的情況」，他說，「我們不是在談論污染，我們是在談論可控的排放。」

法新社報導稱，釋放的氣體是屬於惰性氣體的氙氣和氪氣，它們的結構相當穩定。

台山該電廠的中國部分業主，即中國廣東核電集團，周一駁斥了關於洩漏的說法。

聯合國下屬的國際原子能機構（IAEA）也宣布，「沒有跡象表明發生了放射性事件。」

此前，美國CNN報導，美國政府在評估台山核電站洩漏的報告。

距離台山核電廠只有130公裡的香港正密切跟蹤事件的最新發展。香港特首林鄭月娥說，港府高度重視事件，會主動聯絡廣東有關部門跟進。她周二（6月15日）對媒體表示，「一切是正常的、符合標准的。我們今天就會主動聯絡廣東省的有關部門。我們有一個恆常機制，在粵港兩地就核標准的問題上進行探討。當然有任何新的發展，特區政府都會向大眾公布。」

距台山不到70公裡的澳門也稱，正在向廣東省核應急辦了解情況。據雅虎新聞報導，連續監測環境資料顯示，台山核電站及周邊環境指標正常。氣象局公布的過去 24小時資料，澳門伽傌射線測量均屬正常情況。

CNN獨家報導台山核電有洩漏

CNN周一根據一份6月8日法國主管該項目的專家寫給美國能源部的備忘錄寫道，「文件顯示出中國相關核電部門一直努力在不關閉核電廠的情況下，上調核洩漏的最高限度，而調後的核限度超過了法國的標准。」

而法馬通的備忘錄這樣寫道，「這種情況對該廠和公眾來說是一種緊急的放射性威脅，法馬通公司緊急請求允許轉讓技術數據和提供必要的援助，以使該廠恢復到正常標准的運行範圍。」

其中提到的「緊急的放射性威脅」是美國政府批准技術共享豁免權的必要條件。

台山核電廠是被美國制裁的對象

2019年8月，台山核電廠母公司中國廣東核電集團上了美國產業與安全局（BIS）施加制裁的「實體清單」（Entity List）。中廣核是中國最大、全球第3大核電企業。在此之前，以華為為代表的高科技企業，和以中科曙光為代表的高性能計算公司已先行受到美國制裁。

向「實體清單」上的企業出口產品和技術，都需經過美國產業與安全局的批准，原則上禁止向上了「黑名單」的實體出口、再出口或轉讓物品的任何交易。

而BIS在審查出口許可的過程中，實施「預先推定拒絕」的政策。

事實上，早在一年前美國對向中國的民用核技術出口已經推出管理政策。據《北極星電力網 》的報導，2018年10月，美國能源部發布《美國對中國民用核能合作框架》（US.Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China），對與中國的民用核能合作提出多項具體限制條件。該文件將美國核能相關出口分為三類：技術出口、設備和零部件出口以及材料出口，中廣核在三類出口中都被列為推定不批准的出口對象。

這一背景下，台山核電廠中方業主已被切斷得到美國技術援助的渠道。理論上，法國政府擁有大部分股份的法國電力公司，以及旗下法馬通，以核電廠三成業主的地位，加上台山核電技術承建方的身份，向美國申請分享技術，屬於合理區間。然而，美國的態度也很明確：據CNN報導，拜登政府已經與能源部的專家和法國政府討論了台山情況，該設施被認為還沒有達到「危機水平」。

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