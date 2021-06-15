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回應G7公報 北京諷：美國病了「病得不輕」

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自北京日報
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自北京日報

七大工業國集團（G7）領袖峰會的公報提及台灣、香港與新疆等議題，大陸外交部發言人趙立堅今回應，「美國病了，病得不輕」，還要G7給美國把脈、開藥方。

據陸媒北京日報報導，趙立堅表示，G7公報中涉華議題，針對涉港、涉疆、涉台等問題，對中方蓄意汙衊，干涉中國內政。此舉嚴重違背聯合國憲章宗旨和原則，違背和平發展、合作共贏的時代潮流，暴露出美國等少數國家人為製造對立隔閡、擴大分歧矛盾的不良用心。

趙立堅表示，中方對此強烈不滿，堅決反對。涉疆、涉港、台灣事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

趙立堅強調，世界多極化、國際關係民主化是不可抗拒的時代潮流，一國或一個國家集團號令天下的時代已經過去了。當前形勢下，國際社會比以往任何時候更需要加強團結合作，踐行真正的多邊主義，而不應基於小圈子搞集團政治，不應以意識形態劃線，打壓不同發展模式，更不應混淆是非，轉嫁責任。

趙立堅 G7

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