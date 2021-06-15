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習近平：堅持黨領導重大原則上 腦子要特別清醒

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共總書記習近平。圖／新華社
中共總書記習近平。圖／新華社

今年是中共建黨一百周年，中共中央強調學習黨史的重要性，6月16日出版的第12期《求是》雜誌將發表中共總書記習近平文章《以史為鏡、以史明志，知史愛黨、知史愛國》，強調在堅持黨的領導這個重大原則問題上，我們腦子要特別清醒、眼睛要特別明亮、立場要特別堅定，絕不能有任何含糊和動搖。

據新華社報導，習近平文章指出，歷史是最好的教科書。要了解中共和國家事業的來龍去脈，汲取中共和國家的歷史經驗，正確了解中共和國家歷史上的重大事件和重要人物。這對正確認識黨情、國情十分必要，對開創未來也十分必要。

文章表示，要圍繞中共為什麼能、馬克思主義為什麼行、中國特色社會主義為什麼好等重大問題，廣泛開展宣傳教育，加強思想輿論引導，堅定廣大幹部群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，進一步激發全體人民愛黨、愛國、愛社會主義的巨大熱情。

文章指出，中國有了中共執政，是中國、中國人民、中華民族的一大幸事。只要深入了解中國近代史、中國現代史、中國革命史，就不難發現，如果沒有中共領導，國家、民族不可能取得今天這樣的成就，也不可能具有今天這樣的國際地位。

文章稱，要努力從中共走過的風雲激盪的歷史中、從中共開創和不斷推進的偉大事業中、從中共全心全意為人民服務的根本宗旨和長期實踐中，深化對中共的信賴，堅定對中共的領導的信念。在堅持中共的領導這個重大原則問題上，腦子要特別清醒、眼睛要特別明亮、立場要特別堅定，絕不能有任何含糊和動搖。

文章指，要廣泛開展愛國主義教育，讓人們深入理解為什麼歷史和人民選擇了中共，為什麼必須堅持走中國特色社會主義道路、實現中華民族偉大復興。廣大黨員、幹部和人民群眾要很好學習了解黨史、新中國史，守住中共領導人民創立的社會主義偉大事業，世世代代傳承下去。

中共 習近平

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