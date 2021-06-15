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黎智英被控勾結外國勢力 下月再訊續還押
壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力，案件今（15）日在西九龍裁判法院再訊。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德應控方申請，押後案件至7月27日，以交付至高等法院審訊程序。辯方沒有保釋申請，黎智英需繼續還押。
星島日報報導，黎智英被控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，控罪指去年7月1日至12月1日，黎智英在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或大陸進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反港版國安法第29(4)條，證據包括黎在《蘋果日報》的評論文章和網上訪談、接受美國傳媒訪問的言論、Twitter發言等。
另被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」。指黎智英於去年7月1日至今年2月15日間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港或大陸進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。
另一項控罪則是「串謀作出一項或一連串傾向作出妨礙司法公正的行為」，指黎智英於去年7月某日至8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正，而作一項或一連串有妨礙司法公正傾向的行為，即在該李宇軒在被香港警務處拘捕後，協助他離開香港。
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