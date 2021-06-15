大陸華晨汽車前董座被開除黨籍 被控虛報利潤失職失責

據遼寧省紀委監委消息，日前，經遼寧省委批准，遼寧省紀委監委對華晨汽車集團控股有限公司原黨委書記、董事長祁玉民涉嫌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予祁玉民開除中共黨籍處分。

據發布，經查，祁玉民喪失理想信念，無視中共黨紀國法，對抗組織審查；違反中共中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金，違規配備、使用公務用車；違反議事規則違規決定重大問題，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權在幹部選拔任用方面為他人謀取利益；借用管理和服務對象錢款，違規經商辦企業，違規兼職取酬，搞錢色交易；對華晨集團虛報利潤問題失職失責；對配偶、子女失管失教；利用職務上的便利為他人謀取利益並索取、非法收受財物；利用職務上的便利挪用公款給他人進行營利活動；濫用職權造成國有公司嚴重損失，致使國家利益遭受重大損失。

發布稱，祁玉民嚴重違反中共黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪、挪用公款犯罪、國有公司人員濫用職權犯罪，且在中共十八大甚至十九大後仍不收斂、不收手，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予祁玉民開除中共黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。