聯合國專家稱中國強摘被關押人器官 北京駁斥

(德國之聲中文網) 12名接受聯合國委任丶但不代表聯合國發言的獨立人權專家14日透過一份聲明表示，他們有「可靠的信息」表明，中國少數民族社群的被拘留者可能被面臨被強行摘取器官的風險，並表示對相關指控感到極為震驚。

西沃恩·穆拉利 (Siobhán Mullally) 等聯合國專家說，被拘留的少數民族成員似乎在沒有知情同意的情況下，被政府強行進行驗血和器官檢查，項目包含超聲波和X光檢查，而這些這並不是其他被拘留者需要接受的檢查。

專家們表示，相關檢查結果隨後會被登記在一個活體器官來源數據庫中，該數據庫的目的是用於器官移植。他們說：「在中國，強行摘取器官似乎是針對被拘留的特定民族丶語言或宗教少數群體，他們往往在沒有充分原因或逮捕令的情況下被逮捕。我們對相關囚犯或被拘留者因其種族和宗教信仰而受到歧視性待遇的訊息深表關切。」

北京：拙劣的謊言

同日，中國駐日內瓦辦事處發布聲明駁斥相關消息，稱聯合國特別機制專家基於虛假信息，對中國進行誣蔑，中國完全拒絕相關的指控。該辦事處在聲明中表示：「中方對穆拉利等特別機制專家缺乏基本的思考和判斷能力，居然相信如此拙劣的謊言深感震驚。」

中國辦事處表示，中國《人體器官移植條例》明確規定，任何組織和個人不得以任何形式買賣人體器官，不得從事與買賣人體器官有關的活動。在中國，人體器官的捐獻必須取得捐獻者本人的書面同意。

他們寫道：「中方此前已向西沃恩·穆拉利等特別機制專家詳細說明相關情況。令人遺憾的是，穆拉利等對中國政府提供的權威信息置之不理，執意采信反華分裂勢力和『法輪功』邪教組織提供的虛假信息，公然對中方誣蔑指責，侮辱和冒犯中國人民。」

聯合國的12名獨立專家中包括聯合國人口販運問題丶酷刑問題丶宗教或信仰自由權問題特別報告員以及聯合國任意拘留問題工作組。他們說，相關消息顯示心髒丶腎髒丶肝髒和角膜是最常從囚犯身上摘取的器官。他們說：「據稱外科醫生丶麻醉師和其他醫療專家都涉及這種帶有醫療性質的販運活動。」

早前的相關指控

聯合國專家表示，他們早在2006年和2007年就向中國政府提出了強制摘除被拘留人員器官的指控。當時，中國政府沒有針對用於移植的器官來源等相關問題提供足夠的數據。

聯合國專家聲明補充說：「在這種情況下，缺乏可用的數據和信息共享系統成為識別和保護器官販運受害者，以及有效調查和起訴販運者的障礙。」

不過中國駐日內瓦辦事處的發言人劉玉印也重申中國是法治國家，中國法律嚴禁人體器官買賣和非法移植。他說：「中方敦促有關特別機制專家立即糾正錯誤，摒棄對中國的偏見，停止公然誣蔑中國的作法。」

(法新社等)

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