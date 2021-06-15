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香港美國商會：港國安法界線模糊 令企業失去信心

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港美國商會會長早泰娜出席一個論壇時表示，香港國安法的界線十分模糊，亦有大量不確定性，令企業失去信心。路透
香港美國商會會長早泰娜出席一個論壇時表示，香港國安法的界線十分模糊，亦有大量不確定性，令企業失去信心。路透

香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）出席一個論壇時表示，香港國安法的界線十分模糊，亦有大量不確定性，令企業失去信心，難以理解在甚麼情況下會為個人或企業帶來麻煩。

據香港電台報導，早泰娜強調，企業對國安法感到憂慮，不代表會撤離或不尊重香港，亦認同法治和社會穩定十分重要，認為企業和員工在香港面對巨大轉變，需時研究新法例的運作。不過她指出，部分人才開始離開香港，人才流失問題響起警號，香港需要盡快令企業及員工有安全感，才能吸引人才。

港府商務及經濟發展局局長邱騰華在同一論壇回應指，政府一直有聽取不同商會的意見及進行會面，並曾邀請商界提出國安法相關的疑問，港府亦清晰地向商界解答大量問題，期望能消除疑慮，強調香港的營商環境建基於穩固基礎，包括法治及保護國家安全。

港交所主席史美倫亦說，雖然部分人士憂慮國安法的執行情況，但相信法例有利社會穩定，亦可以令市場了解法律框架，認為香港有完善法治等優勢，亦可吸引資金及投資者來港。

香港 國安法

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