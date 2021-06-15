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黎智英涉國安案今審理 陸媒稱最重可判終身監禁

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
黎智英涉國安案今審理，陸媒稱最重可判終身監禁。取自澎湃新聞
黎智英涉國安案今審理，陸媒稱最重可判終身監禁。取自澎湃新聞

據大陸海外網15日消息，正在香港赤柱監獄服刑的黎智英官司纏身，其中以他被控違反香港國安法的案件最為嚴重，他在該案中被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等三罪，一經定罪，最高刑罰為終身監禁。

消息指，該案將於15日下午在香港西九龍法院再提訊，由香港國安法案件指定法官、總裁判官蘇惠德處理。

澎湃新聞援引港媒報導，73歲的黎智英15日由囚車押解到法庭出庭應訊。

其涉嫌的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，是指黎智英於2020年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，向中華人民共和國或香港特別行政區實施制裁、封鎖或其他敵對行為。

串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪是指，黎智英於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與陳梓華、馬克·西蒙（Mark Herman Simon）、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或大陸。

而串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為罪是指，黎智英於2020年7月某日至2020年8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀意圖妨礙司法公正，即在李宇軒被拘捕後，協助他離開香港。李陳二人的案件將交付香港高院審理，香港國安法指定法官、總裁判官蘇惠德決定再將案件押後，將於7月7日再訊。

香港 國安法 黎智英

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