鼓勵市民接種 港府推疫苗獎賞6.4億元

香港行政長官林鄭月娥今（15）日表示，港府推出全城起動支持疫苗接種，目前累計已有港幣1.8億元（約新台幣6.4億元）的疫苗獎賞，強調接受疫苗是為了自己健康、公眾衛生，如果有疫苗獎賞激勵大家都是好事。

香港經濟日報報導，林鄭月娥稱，每日接種疫苗的數字明顯上升，截至昨晚已接近300萬劑，當中170萬劑是復必泰。

林鄭月娥指出，根據香港疫情，現時更加放下心頭大石，是否可以放寬防疫措施，檢疫安排是否可以根據抵港的人士的血清檢測，有足夠的抗體後，如果可以合乎公共衞生的要求，又不會令同事帶來不便。

回港易及來港易原本在廣東推行，不過由於廣州出現個案，故此有關來港易計畫需要放緩。

港府視疫苗接種為第一任務，攜手商界提供獎勵及優惠計畫。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業宣布送出觀塘凱滙一套房作為疫苗接種抽獎禮物。

此外，嘉華國際擬推出疫苗獎賞計畫，將以每周抽獎形式，送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，總值港幣100萬元。每位得獎者可獲價值港幣2,000元的電子餐飲禮券。