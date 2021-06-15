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林鄭：高度關注台山核電廠事宜 將聯絡廣東省部門
外媒報導，參與營運廣東台山核電站的法國公司法馬通致函美國能源部，形容台山核電站有迫在眉睫的放射性威脅。香港行政長官林鄭月娥今天出席行政會議前說，特區政府高度重視，當局亦持續監察的制度，由不同部門處理，包括天文台、水務署，昨晚特區政府已作回應，一切正常及符合標準。
據香港電台報導，林鄭月娥並指出，特區政府今日會主動聯絡廣東省有關部門，雙方有恆常機制探討，如有任何新發展會公布。
負責管理台山核電廠的中國廣核集團則表示，台山核電廠1號機組目前處於滿功率運行狀態，2號機組按計劃完成大修，並於10日成功併網發電。
中國廣核集團稱，台山核電廠2台機組各項運行指標「均滿足核安全法規和電廠技術規範要求」。而連續監測環境數據顯示，「（台山）核電站及周邊環境指標正常」。
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