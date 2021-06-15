阿里健康投資醫療數據公司 在美國申請上市

由阿里健康信息技術子公司投資的醫療數據公司零氪科技（LinkDoc Technology）周一在美國申請首次公開發行（IPO）。

路透引用文件顯示，零氪科技總部位於北京，提供以癌症為重點的醫療保健服務，今年第1季營收猛增41%，虧損從一年前同期的人民幣6,160萬元擴大到1.354億元。

阿里健康是阿里巴巴集團的醫療保健旗艦平台。阿里健康參投的健康企業零氪科技計畫最早本年進行IPO，籌資5億美元。

雖然美國頒布一些措施，如果外國公司不遵守美國的審計標準，可能會在三年內從美國證券交易所退市，但這並未阻擋住該公司的上市計畫。

零氪科技表示，將把發行所得用於加強其研發能力，並用於投資和收購等。公司稱其將在那斯達克上市，股票代碼為「LDOC」。摩根士丹利、美銀證券和中金公司是該擬議IPO的承銷商。