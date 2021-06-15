回應北約峰會 中方稱不會對誰形成系統性挑戰

北約峰會聲明提到，中國對北約構成有系統的挑戰，中國駐歐盟使團回應批評北約是冷戰思維延續和集團政治心理作祟，強調中國不會對誰形成系統性挑戰，但如果誰要對中國進行系統性挑戰，中國不會無動於衷。

據中國駐歐盟使團網站發布，使團發言人表示，北約聲明中有關涉華的內容，是對中國和平發展的詆毀，對國際形勢和自身角色的誤判，指北約30國今年軍費總額預計占全球軍費總額一半以上，是中國的5.6倍，全世界人民都看得很清楚，到底是誰的軍事基地遍布全球，以及誰的航母在四處炫耀武力。

使團發言人還奉勸北約理性看待中國發展，停止渲染各種形式的中國威脅論，把更多精力用在推進對話與合作的正道上，多做真正有利於維護國際和地區安全與穩定的事。