在川台籍百餘師生 接種第一劑新冠疫苗

大陸各地台商、台胞最近都在打新冠疫苗，除了沿海省分之外，位在內陸的四川台胞也都積極地接種新冠疫苗。

中新社報導，自5月18日起，在川台胞都可預約免費接種新冠疫苗，截至目前，成都、德陽、遂寧、瀘州、阿壩等多地台胞，以及四川大學、西南財經大學等多所高校百餘名台籍師生已完成第一劑新冠疫苗接種，等待接種第二劑。

「聽到可以預約接種新冠疫苗的消息，大家都很高興，報名很踴躍」。成都台胞蔡綺文是首批在川接種新冠疫苗的台胞之一，她自己已於五月下旬接種，「從登記預檢到注射疫苗，不到20分鐘，很便捷」。

在成都市郫都區，亞台青（成都）海峽青年創業園也在郫都區台辦的支持下協助在園內工作、生活的台灣青年自願登記預約接種疫苗，目前已有部分台胞順利完成第一劑疫苗的接種。「我剛入駐創業園一個月，聽到台胞可以免費預約施打新冠疫苗後，立刻參加」。台商陳韵如說，打完疫苗後，自己也能更安心地在成都發展。

成都市台灣同胞投資企業協會會長高錦樂表示，台胞們對能同等享受新冠疫苗接種感到開心，對疫苗安全性也很有信心。

目前持台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證的台胞，可攜帶有效證件到定點接種單位預約接種疫苗；無台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證的台胞，可持台灣居民來往大陸通行證，向居住地市（州）台辦提出申請，由市（州）台辦組織到定點接種單位進行統一接種；在川各級各類學校的台灣師生疫苗接種工作，已納入當地疫苗接種工作統一安排，與所在學校大陸師生一視同仁、同等對待，具體接種工作由所在學校統一安排。