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中共迎建黨百年 陸副外長：中共不是又一個蘇共

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部副部長謝鋒。大陸外交部網站
大陸外交部副部長謝鋒。大陸外交部網站

今年是中共建黨一百周年，大陸副外長謝鋒最近在談到「中共成功的密碼」時稱，中國共產黨不僅與世界上的資產階級政黨不同，而且和世界上其他國家的共產黨也不完全相同，「中共不是又一個蘇共」。

據大陸外交部網站發布，謝鋒近日與北美洲、大洋洲、拉丁美洲和加勒比海地區國家使節、臨時代辦等負責人共度端午節活動上致詞，談到「中共交出了一份出色的答卷，創造了世所罕見的三大奇蹟」，包括經濟快速發展奇蹟、社會長期穩定奇蹟及和平崛起奇蹟。

謝鋒接著表示，中共如果有成功的密碼，主要是三個。

一，中共是代表中國人民整體利益的使命黨。在多黨制國家，一個政黨往往代表部分群體利益，是部分利益黨和選舉政治黨，主要致力於贏得選票、上台執政、維護特定群體利益。大陸的政黨制度既不是多黨制或兩黨制，也不是一黨制，而是中共領導下的多黨合作和政治協商新型政黨制度。決策過程嚴謹高效，沒有陷入為反對而反對的政黨遊戲和無休止內耗。

二，中共始終不斷推進馬克思主義中國化。毛澤東提出的農村包圍城市、槍桿子裡出政權，曾被共產國際認為是離經叛道，但後來證明是實事求是的，是馬克思主義中國化的重要成果。面對姓資還是姓社的爭論，以及計劃和市場關係的困惑，鄧小平提出「三個有利於」的標準。習近平提出創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，推動經濟高質量發展。

他並稱，不難看出，中共不僅與世界上的資產階級政黨不同，而且和世界上其他國家的共產黨也不完全相同。「中共不是又一個蘇共。」

三，中共始終堅持自我革命、永保生機活力。從毛澤東在七屆二中全會上提出兩個務必，到十一屆三中全會撥亂反正，實現改革開放的歷史性轉折，再到十八大以來開展反腐敗鬥爭，中共成長壯大的每一步，都伴隨著刀刃向內的自我革命。

中共 共產黨

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