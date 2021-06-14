陸副外長：中國外交詞典裡從來沒有脅迫、霸凌

大陸外交部副部長謝鋒近日在與北美洲、大洋洲、拉丁美洲和加勒比海地區國家使節、臨時代辦等負責人共度端午節活動上致詞稱，中國外交詞典裡從來沒有脅迫、霸凌這樣的詞彙，中方堅持走對話不對抗、結伴不結盟的國與國交往新路。

據大陸外交部網站發布，謝鋒指出，中方摒棄傳統大國走過的殖民老路，始終奉行獨立自主的和平外交政策，70多年來，中方從未主動挑起一場戰爭，從未侵占別國一寸土地，是世界上唯一將和平發展寫進憲法的國家。

他表示，有些人信奉國強必霸，而中國積累數千年的歷史智慧是國霸必衰。中國不謀霸，不稱霸，而且和世界人民一起堅決反霸。中國外交詞典裡從來沒有脅迫、霸凌這樣的詞彙，堅持走對話不對抗、結伴不結盟的國與國交往新路，在和平共處五項原則基礎上拓展同各國的友好合作。

謝鋒稱，中方堅持國家無論大小、貧富、強弱一律平等，尊重各國人民自主選擇發展道路的權利，反對以強凌弱、唯我獨尊。中國始終是和平的力量、發展的力量、進步的力量。