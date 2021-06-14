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上海台胞 8519人完成2劑接種

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「我想讓他們回上海來，這邊既安全又可以打疫苗。」創建建築裝飾工程（上海）有限公司總經理林志穎12日與遠在台灣的老婆和兩個孩子進行了視訊通話。林志穎坦言，他擔心台灣的家人，商量到大陸施打疫苗。

中新社報導，據上海市台灣事務辦公室的數據顯示，截至6月11日16時，在滬台胞累計接種超3萬劑次，8519位台胞已完成了全部兩劑疫苗的接種。

林志穎到上海已經11年，在上海已完成兩劑新冠疫苗接種，「一切都很好，打完之後很安心，所以我才希望我的家人都來大陸這邊進行疫苗接種。」林志穎說。

作為大陸吸引台商投資最多的城市之一，上海4月19日零時起按照「知情、同意、自願」原則，將在滬居住台胞中18至75歲的適齡人群納入國產疫苗接種範圍。

5年前到上海創立「城市小農」品牌的台灣姑娘廖子瑄，12日上午在社區衛生中心完成第一劑疫苗接種後，便第一時間通過微信向台灣家人匯報，還把接種的照片分享到了朋友圈。

廖子瑄在朋友圈發出去不久，她就收到了很多評論，「很多台灣的朋友都很想來大陸打疫苗，他們問我感覺怎麼樣，還有朋友問我有沒有什麼特殊的隔離政策，因為隔離費用加起來太高。」

在學校的統一安排下，正在復旦大學社會發展與公共政策學院攻讀博士學位的蔡孟軒分別於4月底和5月中旬完成了兩劑疫苗的接種。「第一劑打完手臂稍微有點酸痛，休息一天就恢復得差不多了，再接種第二劑時沒什麼感覺。」蔡孟軒回憶道。

新冠疫苗 上海 微信

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