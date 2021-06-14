東莞逾1.3萬台胞 接種新冠疫苗

(德國之聲中文網) 駱惠寧是在"中國共產黨與'一國兩制'"主題論壇上發表上述言論的。他在主旨演講中說：回歸以來，香港"一國兩制"實踐取得了舉世公認的成功；但在反中亂港勢力的煽惑下，也出現了"積非成是"

2021-06-13 23:21