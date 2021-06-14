東莞逾1.3萬台胞 接種新冠疫苗
廣東東莞市委台港澳辦13日披露，自台胞疫苗接種工作開展以來，東莞開設東莞市人民醫院、東莞台心醫院等10家指定接種點，為在東莞的台胞接種新冠疫苗。截至6月12日，東莞累計為13132名台胞接種新冠疫苗，台胞新冠疫苗接種數高居廣東省首位。
中新社報導，東莞是大陸台商最大聚集地今年4月19日，東莞全面啟動台胞疫苗接種工作，在東莞市人民醫院、東莞市松山湖中心醫院、東莞市東部中心醫院、東莞台心醫院、東莞康華醫院、東莞東華醫院等10家醫院設立台胞新冠疫苗接種點。
據東莞市委台港澳辦主任黃慧紅表示，東莞連續兩次組織台胞疫苗接種工作推進會，研判東莞台胞分布底數、分析接種意願、協調疫苗供需。通過與東莞市台商投資企業協會、東莞市台商子弟學校、松山湖海峽兩岸青年創業基地等機構進行溝通，東莞及時瞭解台胞的新冠疫苗接種需求。
東莞市台商投資企業協會秘書長顔士偉表示，他4月份已在東莞接種。希望更多台灣同胞參與疫苗接種，早打早安心。東莞市台商投資企業協會副會長廖松福表示，東莞台胞接種熱情高漲，當時首批1000劑疫苗不到3小時就被台商預約完了。
黃慧紅表示，除常規安排外，東莞還根據台商機構、台資企業等大型預約團體開設接種專場。
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