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中共建黨100周年大會首次演練 1.4萬人參演

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
北京天安門廣場。新華社
北京天安門廣場。新華社

根據中共成立100周年慶祝活動新聞中心消息，6月12日21時至6月13日凌晨，北京天安門地區舉行了慶祝中國共產黨成立100周年大會首次綜合演練， 1.4萬餘人參加演練及現場保障工作。

據新華社報導，首次綜合演練包括暖場、慶祝大會、進撤場、應急處置等四項內容。

重點演練了聯合軍樂團、合唱團、大陸國旗護衛隊、禮炮鳴放隊和志願者等人員的活動流程和集結疏散，組織醫療救護、消防應急、音響保障等專業隊伍開展應急演練。

本次演練重點檢驗了慶祝大會全流程、核心要素的精準銜接，對各方組織保障和指揮運行工作進行了全面檢查，演練組織精確周密，運行流線有序通暢，達到了預期目標。

北京市有關方面表示，這次夜間演練活動，得到了廣大市民群眾的理解支持，特表示衷心感謝。

北京 周年慶

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