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香港反送中兩周年 抗爭者嘆：被蔡英文遺棄

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
台灣曾舉辦多場聲援香港反送中運動的集會。德國之聲中文網
台灣曾舉辦多場聲援香港反送中運動的集會。德國之聲中文網

香港反送中運動兩年以來逾萬人被捕，不少香港年輕人轉赴台灣希望安身立命。外媒德國之聲訪問其中兩位，發現他們當初的希望正逐漸破滅；有人甚至感嘆，覺得被蔡英文總統遺棄。

據德國之聲中文網報導，這兩年，香港不少前線抗爭者逃到台灣，但台灣沒有《難民法》和完善的庇護機制，香港青年要在台生活只能循「就學」和「就業」兩個途徑，惟前提是要有相關簽證和居留身分。

報導指出，18歲的在台港人Kristy（化名）2019年曾參與理大一役，當時因未成年，被警方抄錄個人資料後獲放行，但隨時有被捕風險。去年9月她以僑生身分到台灣讀大學。

原以為抵台後能鬆一口氣，可以專注學業和融入社會，但她很快遇到身分危機——她的護照明年夏天將過期，她因安全疑慮無法回港更換，屆時就會變成無身分人士。

她對德國之聲說：「除了即將失去出入境自由，我連留在台灣繼續生活也有困難，因為以後找工作丶結婚丶申請居留，每一關都要有護照。而且台灣行政手續官僚丶死板，不能補交其他文件作替代，公務員會建議你回港補辦，但我根本不能回去！」

Kristy在一九九七後出生，沒有BNO護照，她形容台灣是她的唯一希望，現在卻感到失望。「吸引了香港人才過來但沒有下文，沒想過後續怎麽協助和跟進，上面沒有制定一套SOP，下面的公務員也不懂處理。」相較之下，和她同期流亡到英國的朋友很快獲得當地居留身分，並開展庇護程序，手續具彈性和透明度，當事人明確知道多少年後能申請入籍。「他們前路清晰，可以安心生活和規劃人生，我就要天天擔心護照過期的問題。」

報導指出，有別於西方國家，台灣沒有完善的庇護機制，內政部早在2005年提出《難民法》草案，2016年通過初審，但至今沒有徑付二讀丶三讀。反對聲音主要擔心會有中國滲透，而台灣憲法表明港澳與大陸地區不屬「外國」，若制定《難民法》就意味著要修訂對有關地區的「國籍」定義，牽一髮動全身。

2019年9月反送中運動期間，香港眾志秘書長黃之鋒訪問台灣並公開呼籲當局制定《難民法》，蔡英文總統則表明沒此必要，指現存《港澳條例》已有足夠基礎為港人提供必要協助。但多個人權組織都指出，由於台灣缺乏庇護機制，目前港人要先取得居留身分才可就學丶就業，身分問題影響到當事人生活的各個層面。

另一位在台讀書的香港學生表示，他去年流亡台灣，來台後第二個月開始找學校，但因為沒有居留身分而申請不到學校，而無法就學又無從取得居留證，形成惡性循環。他表示當時感到絕望，「每一日都想放棄」，苦候一年半才循不便透露的「特別途徑」申請到入學，取得學生簽證及居留證。

在沒有身分的一年半，他在台灣生活非常不便，小至買不到電話卡丶考不到駕照，大至租房子要找人代簽租約，以及無法打工幫補生計，這一切都讓他感到無助。被問及希望台灣政府如何提供協助，他和很多流亡香港抗爭者一樣，都表現得消極和無奈，不願多說，只道：「台灣不是自己的地方，不可以有太多要求，否則會招人反感。」

Kristy也形容自己「寄人籬下」，處於「食物鏈最底層」，指台灣沒有義務幫助香港人，自己在台沒有發言權，但心情非常矛盾。「我也不想承認香港抗爭者變成了蔡英文的政治手段丶籌碼，但這是我的真實感受，有點被遺棄。當初蔡英文的選舉宣傳片有香港的抗爭，一部分票源是來自香港因素，但她有沒有兌現承諾？」

陸委會去年6月18日宣布《香港人道援助關懷行動專案》，7月1日開始運作台港服務交流辦公室，設「專案管理」服務。

Kristy曾就護照問題向該辦公室求助，職員卻表示愛莫能助，僅著她繼續以僑生身分就學，「多等幾年」，等未來更多同類求助個案，才可給政府壓力要處理。

「但什麽叫等幾年？幾年是多少年？在制度上會怎樣解決？感覺他們只是答問題的機器，而題庫內沒有我問的問題，所以無法回答我。」她感到無奈和徬徨，也求助無門，「這個辦公室是蔡英文政府成立的，連他們都幫不到我，請問還有誰可以幫我？」

陸委會對此回應表示，不評論個別個案，指因港人人道援助工作事涉機敏，為保護受助個案的安全及隱私，避免協處機制受到干擾及滲透，政府不便對外說明受助個案數目及相關資訊。

蔡政府強調，對於進入台灣尋求人道協處的香港居民，政府審酌個案安全與自由受緊急危害程度，依據人道原則及相關法規妥適處理；對於進入協處機制之受助個案，交流辦均指定專人，依不同對像不同需求分別提供協助丶協調，包括在台居住丶生活丶就學丶就業等事宜。

香港 護照 蔡英文

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