香港反送中「6.12衝突」兩周年 至少3人被捕

香港「6.12」反送中衝突兩周年。香港警方表示，截至昨晚11時，至少3名男子被捕，他們介乎14至19歲，涉嫌公眾地方行為不檢。另外，至少10人涉干犯「限聚令」而被票控（發出告發票）。

港警在昨午夜前以橙帶圍封旺角彌敦道一帶，有市民被警方票控涉違「限聚令」，警方其後解封現場。

據香港電台報導，港警指，早前網上有人煽動市民在昨日參與未經批准集結，亦有人昨日在全港不同地區集結，包括在旺角多處推倒雜物堵路，更有人在朗豪坊內高叫涉嫌煽動或教唆他人「分裂國家」的口號，警方於是在相關地區採取執法行動。

警方稱，嚴厲譴責示威者危害公共衞生和公共安全的行為，會繼續在全港各區執法，以保障公共安全和社會秩序。