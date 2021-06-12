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上海復星醫藥：台灣採購BNT疫苗必須透過復星
據陸媒報導，中國上海復星醫藥公司昨天在股東大會向投資人表示，德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，都必須透過復星。
據大陸股票資訊網站雪球網報導，復星醫藥11日在上海舉行今年第一次股東大會，由董事長吳以芳主持。
針對近來台灣欲採購BNT疫苗，引發投資人關切的台灣銷售問題，復星醫藥在會中表示，復星一個大的前提是支持台灣防疫工作。首先，「台灣的代理權在復星，任何採購必須走復星」；其次，需要對在台銷售的合作方進行嚴格審計，保障接種的安全可控，造福台灣同胞。
復星醫藥還向投資人強調，「關於台灣網上的謠言很多，各位不必採信，一切以公司公告為準」。
根據雪球網在場人士的速記，復星醫藥表示，針對台灣市場，復星有意願，也能積極去提供疫苗；但不管台灣民間還是官方採購都需要經過復星，請大家放心，不要相信媒體的亂說亂報。
其次，不管跟台灣哪方面合作，復星和BioNTech都會保證疫苗的接種安全。「台灣只能通過復星購買疫苗，這是毋庸置疑的」。
2020年3月，BioNTech和復星醫藥簽訂協議，BNT疫苗在大中華地區由復星醫藥代理，稱為「復必泰」疫苗，目前已在香港及澳門施打，但尚未獲得中國官方批准在中國大陸上市。
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