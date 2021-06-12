美領事心痛香港倒退 中駐港公署批顛倒黑白

美國駐港總領事指港版國安法成壓制氣氛，恐懼、脅迫和不確定性的氛圍愈來愈強，只會危害香港的未來。中國外交部駐港特派員公署回指外國駐港領事機構，不得從事任何危害中國國家安全、破壞香港繁榮穩定的行為和活動。

美國駐港澳總領事史墨客接受路透社訪問中，亦對香港自由和自治程度倒退感到心痛，指港版國安法已經形成一種壓制氛圍，不止威脅香港的自由，亦不利商業發展，影響香港國際商業中心的地位。

他也批評北京詆毀外國駐港人員的日常外交活動，例如與民主派人士會面，大部分人不知道港區國安法中「勾結外國勢力」的紅線，恐懼、脅迫和不確定性的氛圍愈來愈強，只會危害香港的未來。

港府保安局方面溫和回應，重申正常交流和活動可受到保障，但又指有情報顯示有外國勢力介入香港的示威活動，包括提供金錢等資助。

大陸外交部駐港特派員公署則出稿，批評有個別美國駐港官員顛倒黑白，污蔑港區國安法和唱衰香港發展前景，嚴重背離領事官員身份和職責，對此表示強烈譴責和堅決反對。該公署敦促外國駐港領事機構尊重和遵守港區國安法，以及國際關係基本準則，不得打著言論自由的幌子干涉中國內政和香港事務，以及從事任何危害中國國家安全、破壞香港繁榮穩定的行為和活動。