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傳台要求表態有否宣誓效忠 藉以收緊港澳申請在台居留

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
香港及澳門永久居民申請在台居留，申報書6月起新增，須填寫申請人是否曾宣誓擁護基本法、效忠港澳政府。修正新規遭疑是收緊港澳居留條件。
香港及澳門永久居民申請在台居留，申報書6月起新增，須填寫申請人是否曾宣誓擁護基本法、效忠港澳政府。修正新規遭疑是收緊港澳居留條件。

香港經濟日報報導，香港及澳門永久居民申請在台居留，申報書6月起新增，須填寫申請人是否曾宣誓擁護基本法、效忠港澳政府。修正新規遭疑是收緊港澳居留條件。

陸委會則回應，主管機關均依相關法規審理，對個案情況沒有評論。

港媒指，據台灣駐港機構台北經濟文化辦事處官網顯示，18歲以上香港及澳門永久居民申請在台居留，須填寫「香港澳門居民申請居留定居申報書」，而申報書6月起修正，新增一項要求，須填寫「現(曾)於香港或澳門政府部門任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠 港澳政府」；另外，舊版本只要求申請人填寫畢業後或最近10年，在港澳政府部門或私人機構任職之職務，惟新版本則要求改為填寫「現(曾)於大陸地區、香港或澳門之工作經歷」，並刪去「畢業後或最近10年」等字眼。

港媒解讀，這是台灣擬收緊港澳居民的居留條件。

陸委會則回應，主管機關均依相關法規審理，對個案情況沒有評論。

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