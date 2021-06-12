駱惠寧：香港一國兩制「跑偏的要糾正」

香港中聯辦主任駱惠寧今（12）日出席「中國共產黨與一國兩制主題論壇」時表示，中央將繼續堅持和完善一國兩制制度體系，以及香港與憲制秩序相關的制度機制，駱惠寧強調，「有效的要堅持，缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新。」

駱惠寧並表示，那些叫囂結束｢一黨專政｣、否定中國共產黨對一國兩制事業領導的人，以及企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透大陸橋頭堡的人，是香港繁榮穩定的真正大敵。

香港特首林鄭月娥出席「中國共產黨與一國兩制主題論壇」致辭指，過去兩年，香港面對前所未有的政治衝擊，出現了危害國家安全的極大風險，。

林鄭月娥說，大陸 中央堅持依中國憲法和香港《基本法》辦事，堅持以一國兩制原則解決香港問題，頒布《香港國安法》，她深度參與過去兩年工作，對此有深刻體會。