楊潔篪與布林肯熱線 雙方談及台灣問題

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今晚應約同美國國務卿布林肯通電話。楊潔篪在通話中強調，台灣問題事關中方核心利益，敦促美方恪守一中國原則，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

據央視新聞報導，布林肯回應，美中近期一系列接觸對雙邊關係是有利的，美方期待同中方增加各層級接觸和交流。美方奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報。美方希望同中方保持在重要國際地區問題上溝通協調。

楊潔篪表示，對話合作應當是中美關係的主流，敦促美方按照兩國元首除夕通話精神，同中方一道努力，推動中美關係重回正確發展軌道。

楊潔篪接著稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益。世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整。「我們敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。」

楊潔篪接著論說，世界是只有一個以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序；也只有一套規則，即以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則；也只有一種多邊主義，也就是以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏、真正的多邊主義。

楊潔箎以這三種強調，而非少數國家主張的體系與秩序、也非少數國家制定的規則，更不是小圈子、集團政治的偽多邊主義。

他說，美方應該解決好自己國內的嚴重侵犯人權問題，而非以人權問題為藉口任意干涉別國內政。也說美方一些人編造散佈「武漢實驗室洩漏新冠病毒」的故事，中方對此表示嚴重關切。中方敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在國際合作抗疫上。

楊潔篪最後提到，中國即將慶祝中共百年，更稱中方將堅定不移沿著中國特色社會主義道路走下去。

新聞稿稱，雙方還就其他共同關心的問題交換了意見。