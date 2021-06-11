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台美重啟TIFA會談 北京：反對友邦與台商簽有主權意涵的協定

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自大陸外交部網站

行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與美國貿易代表戴琪昨舉行視訊會議，戴琪強調美台貿易與投資重要性，並將在未來數週重啟TIFA會談。大陸外交部發言人汪文斌今對此稱，北京反對與中國建交的國家與台灣商簽有主權意涵的協定。

據大陸外交部網站消息，汪文斌今在例行記者會上指出，中方在台灣問題上的立場是一貫、明確的。「我們一貫堅決反對任何形式的美台官方往來，反對中國建交國與台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。」

汪文斌強調，中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

至於台灣表示有意加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），汪文斌則回應，「中國台灣地區參與區域經濟合作，必須在符合一個中國原則的前提下來進行。」

汪文斌 戴琪 北京 TIFA 台灣

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