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美台貿易官員恢復對話 大陸外交部：反對任何往來

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國貿易代表署USTR發布新聞稿證實，戴琪和鄧振中舉行了視訊會談，幾個星期內將舉行第11屆台美貿易暨投資架構協定TIFA談判。本報資料照
美國貿易代表署USTR發布新聞稿證實，戴琪和鄧振中舉行了視訊會談，幾個星期內將舉行第11屆台美貿易暨投資架構協定TIFA談判。本報資料照

美國貿易代表戴琪與行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中進行視訊通話，討論貿易議題。大陸外交部發言人汪文斌11日表示，一貫堅決反對任何形式的美台官方往來，反對與中國建交國與台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，並敦促停止美台官方往來。

美國貿易代表署USTR發布新聞稿證實，戴琪和鄧振中舉行了視訊會談，幾個星期內將舉行第11屆台美貿易暨投資架構協定TIFA談判，這是雙方繼2016年10月最後一次召開會議之後，首度重啟TIFA會談。

澎湃新聞報導，對此，汪文斌於11日的例行記者會上表示，中方在台灣問題上的立場是一貫明確的，一貫堅決反對任何形式的美台官方往來，反對與中國建交國與台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。「中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台官方往來，不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」

戴琪 汪文斌

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