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「註定掃入歷史垃圾堆」 新華社發文批判「台灣地位未定論」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
新華社發表專文，指兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。歐新社資料照
新華社發表專文，指兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。歐新社資料照

新華社今（11）日發表武漢大學副校長周葉中及該校法學院副院長黃志雄的聯名文章，指「台灣地位未定論」是陳詞濫調，沒有任何國際法法理依據，註定要被掃入歷史的垃圾堆。

文章稱，《開羅宣言》、《波茲坦公告》和日本投降書等法律文件，已經無可辯駁地確立台灣作為中國領土的地位。這兩個法律文件作為一個整體，在戰勝國和戰敗國之間確立了對相關領土主權的權利義務關係。

文章指出，1945年10月25日，中國政府宣告自即日起收復台灣、澎湖列島，恢復對台灣行使主權。由此，台灣的地位無論作為法律問題還是事實狀態，都在國際法上得到無可辯駁的確認。

文章稱，「舊金山和約」涉及台灣的內容是非法、無效的，不能被援引為台灣地位未定論的法律依據。

文末表示，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。無論玩弄什麼謀「獨」花招，都是非法無效的。

舊金山 日本 澎湖

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