香港修訂電影檢查員規定 若影片危害國家安全恐不上映

香港國安法在香港實施快要滿一年，為全面落實維護國家安全工作，香港政府11日公布修訂「電影檢查條例」檢查員指引，若影片可能構成危害國家安全的罪行，檢查員應發布影片不宜上映的結果，有關修訂11日刊憲生效。

路透報導，香港商務及經濟發展局發言人表示，根據「香港國安法」第三條，香港負有維護國家安全的憲制責任，應當履行維護國家安全的職責，以及香港行政機關、立法機關、司法機關應當依據「香港國安法」和其他相關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

因此，電影檢查員在履行條例下的職務時，須遵守上述條文。香港商務及經濟發展局發言人還表示，電影檢查制度的建立在保障個人權利和自由及保障合理社會利益之間取得平衡。儘管基本權利（包括上映影片時享有的發表自由）應受尊重，但行使該等權利時，同時受由法律訂定及以達致合理目的（例如，尊重他人權利或名譽及保障國家安全或公共秩序，或保障公共衞生或道德）而必須做出規定限制。

修訂的指引規定，擬上映的影片須送呈電影檢查監督，檢查員可按照規定決定影片是否適宜上映、對電影進行分級、要求刪剪及附加條件。

檢查員修訂的指引還包括檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行，或可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所做的描繪、刻劃或表現，以及可客觀和合理地被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動該等行為或活動的內容。

當考慮整部影片及對觀眾的影響時，檢查員應顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，以及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務。