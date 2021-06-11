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英國政府發表香港問題半年報告 陸喊放棄殖民舊夢

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
英國政府發表《香港問題半年報告》，指港版國安法去年下半年實施後，中國大陸鎮壓不同政見人士，以及壓制不同政治觀點。圖源：深圳衛視
英國政府發表《香港問題半年報告》，指港版國安法去年下半年實施後，中國大陸鎮壓不同政見人士，以及壓制不同政治觀點。圖源：深圳衛視

針對英國政府發表《香港問題半年報告》，指港版國安法去年下半年實施後，中國大陸鎮壓不同政見人士，以及壓制不同政治觀點，英國宣布中國大陸已經持續不遵守《中英聯合聲明》。大陸外交部駐港公署今日回應，要英國政府放棄殖民舊夢，停止干預香港事務。

大陸外交部駐港公署指出，香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。並強調，《中英聯合聲明》的核心要義是中英間關於中國收回香港及有關過渡期安排，共8條正文和3個附件，沒有一個字、一個條款賦予英方干預香港事務的權利。

聲明強調，英方對回歸后的香港一無主權、二無治權、三無監督權，假借《中英聯合聲明》妄談所謂對香港的責任，純屬歪曲歷史、胡攪蠻纏。

聲明還指，去年大陸制定實施香港國安法，今年推進特區選舉制度配套立法，是為了堵塞香港法律制度漏洞，維護特區政治穩定和政權安全，兩者都是為了保障一國兩制。

大陸外交部駐港公署最後奉勸英方看清歷史大勢，放棄殖民舊夢，立即改弦易轍，停止干預香港事務和中國內政。

港版國安法去年下半年實施。圖源：深圳衛視
港版國安法去年下半年實施。圖源：深圳衛視

香港回歸 港版國安法 外交部

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