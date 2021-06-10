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香港動員12至15歲青少年 11日起預約接種疫苗

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
香港政府宣布將復必泰新冠疫苗接種年齡下限降至12歲。12至15歲青少年最快本月14日起可接種復必泰新冠疫苗。圖為港府食物及衛生局局長陳肇始出席記者會。（中新社）
香港政府宣布將復必泰新冠疫苗接種年齡下限降至12歲。12至15歲青少年最快本月14日起可接種復必泰新冠疫苗。圖為港府食物及衛生局局長陳肇始出席記者會。（中新社）

香港政府將復必泰新冠疫苗接種年齡下限降至12歲，12至15歲青少年，6月11日早上九點開始預約，最快14日起可在全香港24間接種復必泰的社區疫苗接種中心打針。

香港目前接種兩款新冠疫苗，即德國產的復必泰、大陸科興，目前港府只批准復必泰接種年齡下降至12歲，在中小學生中接種。

港府10日下午為此召開記者會，食物及衛生局長陳肇始說，12至15歲青少年接種復必泰新冠疫苗，能百分之一百預防發病，對於預防青少年受感染，以及減少病毒在社區傳播是非常重要，有助提升社區整體免疫力。

她又強調，多個海外藥物監管機構，已經批准降低接種年齡，效益大於風險。青少年接種復必泰的副作用與成年人相若，都可能會有輕微針口痛、疲倦及頭痛等。又說至今疫苗接種沒出現不尋常現象，亦無個案是與疫苗有因果關係。

按照港府要求，12歲至15歲青少年接種，當日要帶同家長同意書到場，港府會為學校提供特別預約及接送服務，安排這個年齡段的學生前往社區疫苗接種中心打針，預計最快21日可實施接送安排。

另外，若學校達到300人數量的教職員、學生及家長想接種，校方亦能提合適場地及清潔安排，會由現時營運接種中心的醫療團隊為學校提供外展接種服務，預計最快本月28日可安排這項服務。

港府教育局長楊潤雄說，學校接種率達七至八成，可恢復更多活動。但萬一爆發第五波疫情，已接種和無接種疫苗的學生，會否有不同的上學安排，他稱已打針和無打針的人一定會有分別，可能是返回學校和教學上有少許不同，但詳細仍然要考慮實際情況而定。

主責疫苗接種的港府公務員事務局長聶德權承認，香港用了69日，才有一百萬人接種第一針，目前已接種首劑疫苗的人數，占合資格人口約二成五，距離群體免疫相差甚接遠，呼籲香港市民要盡快接種。

另外，香港與新加坡間的「航空旅遊泡泡」安排，一波三折，港府說啓航日期要再檢視，預定七月初才能公布下一步安排。

新冠疫苗 香港

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