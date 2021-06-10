教授遭舉報違反國安法 香港還有學術自由嗎？

香港《國安法》實施近一年，學術自由大受衝擊，讓多名教授感到「失望、恐慌」。有未具名的港大教授向美國《大西洋》雜誌（The Atlantic）透露，上個月有群教授就《國安法》如何影響大學未來的研究自由進行閉門討論。報導引述知情人士稱，港大有一名研究生舉報兩教授涉嫌觸犯《國安法》，港大並未證實。

德國之聲採訪多名來自香港不同大學的教授，他們都因擔心影響工作而要求匿名，多人表示在課堂上談論敏感話題時會特別小心。其中一人指「會盡量避免敏感的內容，或在談到敏感內容時，就不錄影」，最近不少課程因疫情改成訊教學，若談及敏感內容，他一定會強調「這不代表我的立場」，以免遭學生舉報或衍生其他問題。

另一名香港大學教授指出，香港《國安法》實行前後，他的教學內容並未有任何改變，唯一差別就是必須申明立場，雖然在調適上並不難，但仍存在很多的不確定性。他舉例：「你永遠不知道會發生什麼，就港大遭舉報的例子一樣。」他並向表示多少仍會擔心被國安法影響，但不談政治是他目前唯一能做的。

一名台灣籍教授則向德國之聲表示，因其任職專業以技術面為主，《國安法》影響不大，「但說沒影響也不可能」，因為台灣人的身份，上課談話會特別小心，不會談到政治問題。他並強調：「就連與學生閒聊時，也不會特別去講社會發生的事情。」

還有一名教授向德國之聲透露，曾在《國安法》通過後，特別詢問系主任會不會有影響。據她了解，學校對教授的態度仍然相同，但長期還是要持續觀察。整體而言，《國安法》對她影響不大，教學上也未有調整，她解釋：「因為研究領域偏向歷史，和時事比較沒有連結，所以影響不大。」

排名升但自由度跌？

世界高等教育研究機構（QS）日前公布2022世界大學排名，香港共有七間大學上榜，港大排名22，與去年持平，但被北京大學超越。中大及理大排名上升，理大更拿下該校史上最佳成績，香港的大學整體表現優異。

盡管大學排名成績斐然，但學術自由倒退，引發疑慮。香港民意研究所5月發表一項調查發現，近6成人認為《國安法》對學術自由的限制大，45%人認為大學管理層並無努力保障學術自由。該調查是以網上問卷方式訪問7216人而得出。

而根據全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）今年3月公布的「全球學術自由指數」及評級，香港評分大幅下跌，獲評Ｄ級，排名在柬埔寨之後。報告作者認為，香港去年實施《國安法》，令高等學府面臨壓力大增。

港大教授疑遭舉報

美國《大西洋》雜誌在報導中指出，上個月港大教授在閉門討論中，提及是否會針對遭控違反《國安法》的教授，提供法律支援、以及被學生舉報的後果等等。並稱有多名知情人士指出，有一名研究生舉報至少兩名教授涉嫌觸犯《國安法》，但港大並未證實。

香港警方去年設立「國安處舉報熱線」，港警5月10日表示，半年來已收到超過10萬條訊息。而香港自去年中旬實施《港區國安法》以來，已有超過100人被指觸犯此法被拘捕。

《大西洋》稱，港大教授在討論尾聲，有多位教員情緒激動，談及過往向大學貢獻專業，如今卻感到被遺棄，無法得到校方支援，並引述參與討論的教授稱，「悲傷」或「失望」還不足以形容會議室中絕望與恐懼的氣氛。

校方不提供支援

《大西洋》訪問了香港 4 間大學共10名現任或前任教職人員，他們指出有校內成員被官媒及立法會議員針對，而大學高層也幾乎沒有向師生提供支援。

其中一名浸大教授透露，「大家只是常討論這件事，但我們都沒有答案」，而中大的一位助理教授也表示，中大一位助理教授透露，中大校長段崇智去年6月與其他四位大學校長共同發聲明支持《國安法》時，令教職員感到非常驚訝。他並形容中大由上而下發出很清晰的訊息：「中大不需要辯論，我們不在乎」。《大西洋》稱，中大及港大對報導均不予回應。

（綜合報導）

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】