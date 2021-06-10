聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿日本首相稱台灣為國家 北京向日方交涉、要日澄清
日本首相菅義偉與在野黨立憲民主黨代表枝野幸男昨談到台灣時，罕見地以「國家」來稱呼。大陸外交部發言人汪文斌今對此說，這違反了「中日聯合聲明」等四個政治文件原則，違反日方迄今多次做出的不將臺灣視為國家的鄭重承諾。大陸外交部已向日方作出嚴正交涉，要日方立即做出澄清。
據北京日報報導，汪文斌在今日的大陸外交部例行記者會上作如上表態。
他稱，日本領導人將台灣公然稱之為「國家」，嚴重違反「中日聯合聲明」等四個政治文件的原則，嚴重違背日方迄今多次做出的不將台灣視為國家的鄭重承諾。
汪文斌強調，中方對日方的錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出了嚴正交涉，要求日方立即做出明確的澄清，消除業已造成的惡劣影響，並確保不再發生此類情況。
他接著重申，世界上只有一個中國，臺灣是中國領土不可分割的一部分」。台灣問題事關中日關係的政治基礎，事關兩國間的基本信義，事關國際法治正義。中方嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向台獨勢力發出錯誤信號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言