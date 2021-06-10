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不滿日本首相稱台灣為國家 北京向日方交涉、要日澄清

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／摘自環球網
大陸外交部發言人汪文斌。圖／摘自環球網

日本首相菅義偉與在野黨立憲民主黨代表枝野幸男昨談到台灣時，罕見地以「國家」來稱呼。大陸外交部發言人汪文斌今對此說，這違反了「中日聯合聲明」等四個政治文件原則，違反日方迄今多次做出的不將臺灣視為國家的鄭重承諾。大陸外交部已向日方作出嚴正交涉，要日方立即做出澄清。

據北京日報報導，汪文斌在今日的大陸外交部例行記者會上作如上表態。

他稱，日本領導人將台灣公然稱之為「國家」，嚴重違反「中日聯合聲明」等四個政治文件的原則，嚴重違背日方迄今多次做出的不將台灣視為國家的鄭重承諾。

汪文斌強調，中方對日方的錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出了嚴正交涉，要求日方立即做出明確的澄清，消除業已造成的惡劣影響，並確保不再發生此類情況。

他接著重申，世界上只有一個中國，臺灣是中國領土不可分割的一部分」。台灣問題事關中日關係的政治基礎，事關兩國間的基本信義，事關國際法治正義。中方嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向台獨勢力發出錯誤信號。

外交部 汪文斌 日本

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