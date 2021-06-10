香港反送中兩周年 在台抗爭者：被蔡英文遺棄

香港反送中運動兩年至今，警方拘捕逾1.2萬人，約2600人捲進漫長訴訟，當中約750人被控暴動罪，面臨長達10年刑期。這兩年不少前線抗爭者逃到台灣，但當地沒有《難民法》和完善的庇護機制，香港青年要在台生活只能循「就學」和「就業」兩個途徑，惟前提是要有相關簽證和居留身份。

18歲的在台港人Kristy（化名）2019年曾參與理大一役，當時因未成年，被警方抄錄個人資料後獲放行，但隨時有被捕風險。她從理大逃出來後的半年，每幾天要換住處以逃避警方追捕，在捉迷藏的生活中勉強完成高中文憑試，考上台灣的大學，去年9月以僑生身分到台灣讀大學。

原以為抵台後能鬆一口氣，可以專注學業和融入社會，但她很快遇到身份危機——她的護照明年夏天將過期，她因安全疑慮無法回港更換，屆時就會變成無身份人士。

她對德國之聲說：「除了即將失去出入境自由，我連留在台灣繼續生活也有困難，因為以後找工作、結婚、申請居留，每一關都要有護照。而且台灣行政手續官僚、死板，不能補交其他文件作替代，公務員會建議你回港補辦，但我根本不能回去！」

Kristy在九七前出生，沒有BNO護照，她形容台灣是她的唯一希望，現在卻感到失望。「吸引了香港人才過來但沒有下文，沒想過後續怎麼協助和跟進，上面沒有制定一套SOP，下面的公務員也不懂處理。」相較之下，和她同期流亡到英國的朋友很快獲得當地居留身份，並開展庇護程序，手續具彈性和透明度，當事人明確知道多少年後能申請入籍。「他們前路清晰，可以安心生活和規劃人生，我就要天天擔心護照過期的問題。」

《難民法》卡關16年未通過

有別於西方國家，台灣沒有完善的庇護機制，內政部早在2005年提出《難民法》草案，2016年通過初審，但至今沒有徑付二讀、三讀。反對聲音主要擔心會有中國滲透，而台灣憲法表明港澳與大陸地區不屬「外國」，若制定《難民法》就意味著要修訂對有關地區的「國籍」定義，牽一發動全身。

2019年9月反送中運動期間，香港眾志秘書長黃之鋒訪問台灣並公開呼籲當局制定《難民法》，台灣總統蔡英文則表明沒此必要，指現存《港澳條例》已有足夠基礎為港人提供必要協助。但多個人權組織都指出，由於台灣缺乏庇護機制，目前港人要先取得居留身份才可就學、就業，身份問題影響到當事人生活的各個層面。

「每一日都想放棄」

記者訪問另一位在台讀書的香港學生，他表示希望使用在港抗爭時的化名「生理鹽水」，對他來說能延續抗爭精神。他去年流亡台灣，來台後第二個月開始找學校，但因為沒有居留身份而申請不到學校，而無法就學又無從取得居留證，形成惡性循環。他對德國之聲表示當時感到絕望，「每一日都想放棄」，苦候一年半才循不便透露的「特別途徑」申請到入學，取得學生簽證及居留證。

在沒有身份的一年半，他在台灣生活非常不便，小至買不到電話卡、考不到駕照，大至租房子要找人代簽租約，以及無法打工幫補生計，這一切都讓他感到無助。「情緒很不穩定，高高低低，一直都很負面、很辛苦，只有自己一個人。」

被問及希望台灣政府如何提供協助，他和很多流亡香港抗爭者一樣，都表現得消極和無奈。「生理鹽水」不願多說，只道：「台灣不是自己的地方，不可以有太多要求，否則會招人反感。」

「蔡英文有否兌現承諾？」

Kristy也形容自己「寄人籬下」，處於「食物鏈最底層」，指台灣沒有義務幫助香港人，自己在台沒有發言權，但心情非常矛盾。「我也不想承認香港抗爭者變成了蔡英文的政治手段、籌碼，但這是我的真實感受，有點被遺棄。當初蔡英文的選舉宣傳片有香港的抗爭，一部分票源是來自香港因素，但她有沒有兌現承諾？」

目前台灣協助港人是根據《港澳條例》第18條，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。台灣陸委會去年6月18日宣布《香港人道援助關懷行動專案》，​7月1日開始營運台港服務交流辦公室，設「專案管理」服務。

Kristy曾就護照問題向該辦公室求助，職員卻表示愛莫能助，僅著她繼續以僑生身份就學，「多等幾年」，等未來更多同類求助個案，才可給政府壓力要處理。

「但什麼叫等幾年？幾年是多少年？在制度上會怎樣解決？感覺他們只是答問題的機器，而題庫內沒有我問的問題，所以無法回答我。」她感到無奈和彷徨，也求助無門，「這個辦公室是蔡英文政府成立的，連他們都幫不到我，請問還有誰可以幫我？」

德國之聲就此向台灣陸委會查詢，至截稿前未獲回應。

政府靠不住，Kristy只好自己想辦法，現時把寄望放在同樣曾在理大前線、目前有案纏身的香港男友，他本身已有台籍，若今年審訊結束、走運不用坐牢的話，就可以赴台生活，兩人擬趕在明年Kristy護照過期前結婚，「我才18歲，從沒想過這麼早結婚，但護照過期後連婚也結不了，而且這是延長居留的唯一出路」。她承認這是權宜之計，「身份問題是個計時炸彈，結婚是延遲它爆炸的時刻，我婚後兩年可以申請入籍，但還是需要護照和良民證等文件，到時一樣會爆炸」。

情緒困擾不敢求助

一場社會運動，徹底改變了無數香港青年的人生軌跡。「生理鹽水」在台灣享有自由，卻不自主，他終日郁郁寡歡，多次表示絕望，「因為自己的人生已成定局了，讀完四年書還要在這裡工作幾年才有機會拿到身份，但這不是我想要的生活，誰會想離開自己的家？」

他透露，自己因反送中運動患上創傷後遺症（PTSD）、焦慮、躁狂等情緒病，但因為安全疑慮及曾被出賣，變得難以信任別人，加上在台灣學校內遭本地同學排擠，即使情緒困擾也不願求助。

因理大一役患上創傷後遺症的Kristy，也表示感到漂泊，沒有人能理解她的心情。「香港同學暑假還能回家，他們會討論回去要吃什麼美食，而我連護照都快沒有；有台灣同學家住萬華，說因為疫情，暑假前都應該不能回家，媽媽會很想她。我在旁一邊聽一邊忍住眼淚，因為我永遠都不能回家。」

她說去年走得太急，沒跟家人好好道別就離港，早年喪父的她，現在只剩下母親在家，她頓一頓道：「媽媽身體不好，一個人孤伶伶在香港，我覺得很對不起她，我最大心願就是回家跟她吃一頓飯。」而她明知道在可見的十年、二十年，這也是不可能完成的願望。

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