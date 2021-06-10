維吾爾女子喪命看守所 北京遭批行人質政策

「如果我死了，如果我被埋在墳墓裡，願一束野生紅玫瑰在我的墳墓上做記號。」這是維吾爾女孩米熱阿依·艾爾肯2019年6月離開日本前，傳給朋友的最後一個訊息。這也成了她在中國被捕前，留給外界的的最後一則訊息。

過去幾周，有多位著名海外維吾爾倡議者在新疆的家屬，陸續傳出遭政府判刑或是在教育營中喪命，米熱阿依·艾爾肯便是其中一人。她是著名海外維吾爾語言學家阿不都外力·阿尤普的侄女，自2014年起便在日本讀書，當2019年啟程回新疆探望父母時，她正在日本奈良的一間科技大學攻讀博士學位。

她返回中國不久後，便與外界失去聯繫。消息人士向德國之聲透露，米熱阿依在得知父親被當局判刑14年後，原本決定不回新疆，想返回日本。但在護照被警察沒收後，她於2020年2月遭逮捕，並在2020年12月傳出她不幸喪命於拘留中心。

《自由亞洲電台》的維吾爾語組上個月底的一則報導中指出，新疆喀什托克扎克鎮的國保向他們證實，米熱阿依在2020年12月喪命，而喪命前她已被關押一段時間，過程中也曾數度被審問。德國之聲嘗試致電托克扎克鎮的派出所，但該派出所的電話卻顯示暫時無法使用。

一位熟知詳情的消息人士向德國之聲透露，在米熱阿依喪命後，警察將她的遺體交給家人，並要求他們在警察的監督下，將她埋葬。這名人士表示：「他們要求米熱阿依的家人不許向外界透露她的死訊，若有人詢問米熱阿依下落時，他們必須稱她是在家中往生的。」

阿不都外力·阿尤普告訴德國之聲，當2020年12月他的朋友圈開始傳出米熱阿依死訊時，他還不願相信侄女已不幸喪生。直到《自由亞洲電台》上個月在報導中證實消息後，他才被迫接受事實。他認為，米熱阿依極有可能是在新疆政府於2020年初發動的「鏟除阿不都外力影響力」的行動中，被當地警方鎖定並逮捕。據他所說，當時總共有72名與他有關聯的維吾爾人遭警察逮捕關押。

除了米熱阿依之外，阿不都外力的多名家人自2017年起也紛紛遭到新疆警察的逮捕，他也自2017年後便與家人失去聯系。上周，消息人士告訴德國之聲阿不都外力的哥哥與姊姊被新疆政府判刑14年與12年，《自由亞洲電台》的維語組也向當地警察證實了相關消息。

世維會主席弟弟遭判終身監禁

阿不都外力並非唯一一個新疆家人遭政府關押判刑的海外維吾爾人。世界維吾爾大會 (World Uyghur Congress) 上個月底發布新聞稿表示，世維會主席多裡坤．艾沙的弟弟胡史塔爾．艾沙近日遭當地法院判終身監禁，《自由亞洲電台》的維語組上個月31日的一則報導中，透過與當地警察聯系證實了相關消息。多裡坤．艾沙表示：「聽到這個消息，我真的很傷心。我弟弟是一個無辜的人，他受到懲罰是因為我在海外的人權工作與相關行動。」

他告訴德國之聲，他家人的遭遇其實並不獨特，因為中國政府過去幾年持續迫害維吾爾族家庭，特別是海外維吾爾族倡議人士在新疆的家人。多裡坤．艾沙說：「自從我離開中國後，我的家人就不斷受到中國政府的迫害。中國政府利用人質政策向海外維吾爾族倡議人士施壓，想藉此逼迫他們保持沉默。某種程度上，中國在監視海外維吾爾人的行動，做的非常成功。」

他透露，一些在新疆的警察，甚至會直接打電話給在海外的維吾爾族倡議人士，告訴他們要為自己在新疆的家人著想。多裡坤．艾沙說：「這就是為什麼很多海外維吾爾人都不敢發聲。但我已經做好了付出代價的准備，我知道如果每個人都選擇不發聲，那麼北京在壓制維吾爾人的聲音這部分便會取得更大的成功。」

「我必須持續發聲」

阿不都外力向德國之聲透露，自從他2015年服刑期滿流亡海外後，他便開始透過在新疆的維吾爾人聯繫，搜集過去幾年不幸喪命的維吾爾人的姓名丶照片，並將相關的訊息透過不同渠道與外界分享。他說，他沒想到自己有一天必須跟外界告知自己侄女過世的消息。

阿不都外力說：「過往，我都是代表維吾爾人發聲，但這次我所敘述的是我的個人經歷。我還有家人在新疆，我很擔心他們的處境。沒有人可以保證他們是否還活著。沒有人能保證他們的生活條件和他們經歷了哪些苦難。」

當被問到他是否會因為在新疆的家人，陸續遭當局逮捕判刑而停止在海外的維權活動，阿不都外力表示，過去幾年他多次收到在新疆的維吾爾人冒著極大風險傳遞出來的機密文件或資訊，而這些人在把訊息交給他時，都會表達希望阿不都外力替他們將新疆真實情況分享給國際社會的心願。

他告訴德國之聲：「2019年底有一個將秘密文件傳遞給我的維吾爾人告訴我：『也許我會死，但我想告訴世界，我們的生命正在新疆結束。』當維吾爾人冒著生命危險與我分享機密文件，並要求我將文件內容公諸於世時，我怎麼能保持沉默。我不能把這些資訊作為秘密。」

世維會主席多裡坤．艾沙則表示，中國為了不讓與維吾爾人相關的議題進到國際社會的討論範疇內，才會迫害海外維吾爾倡議人士在新疆的家人。但他認為，盡管自己與其他海外維吾爾人的行動讓在新疆的家人付出代價，但在道義上，他仍有義務為除了自己家人之外的所有維吾爾人發聲。

他告訴德國之聲：「自由並非不付出代價就能獲得。我所掛念的不僅僅是我的家人，而是超過一百萬在新疆受苦的維吾爾人。也許我的家人因為我的行動，必須比其他人多受一倍的苦，但其他數百萬的維吾爾人也因為身為維吾爾人而受苦。」

多裡坤．艾沙指出，雖然近日有越來越多國家的政府與非政府組織開始公開譴責中國在新疆迫害維吾爾人的政策，但他認為這些國家必須將口號化成實際行動。他說：「民主國家應該采取具體行動，譴責中國對維吾爾人的迫害。」

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】