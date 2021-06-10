美韓才剛挺台、中韓外長立即熱線 鄭義溶：堅持一個中國原則

大陸外交部今（10）日披露中韓外長9日熱線通話，針對兩岸關係，南韓外交部長鄭義溶表示，高度重視發展韓中戰略合作夥伴關系，堅持一個中國原則，充分認識到兩岸關係的敏感性。

大陸國務委員兼外長王毅要鄭義溶「不被帶偏節奏」，他指，美國推動的「印太戰略」充滿冷戰思維，挑動集團對抗，不利於地區和平穩定發展大局，中方堅決反對。王毅正告鄭義溶，「中韓作為友好鄰邦和戰略伙伴，應把握是非曲直，堅持正確立場，信守政治共識，不被帶偏節奏。」

美韓領袖5月21日聯合聲明「提到台灣」，強調維護台海和平穩定重要性。事隔不到一個月，中韓外長熱線，南韓外交部長鄭義溶表態重申堅持一個中國原則。

據大陸外交部網站披露，王毅9日與鄭義溶通電話，王毅表示，雙方要繼續用好聯防聯控機制和「快捷通道」，保障疫情下必要人員往來。

王毅並指，加快中韓自貿協定第二階段談判，加強高新技數和新興產業合作，不斷推進和深化兩國高質量融合發展。

針對朝鮮半島局勢，鄭義溶表達了韓方對改善南北關係、推進半島和平進程的強烈意願，希望中方在半島問題上繼續發揮重要建設性作用。王毅表示，中方支持南北改善關系，努力緩和半島局勢。但王毅也呼籲聯合國安理會啟動涉朝決議可逆條款，放鬆對朝民生領域制裁。敦促美方採取實際行動，具體落實美朝新加坡聯合聲明。