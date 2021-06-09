大陸學者：中美兩軍相遇規則不適用於海警

大陸著名南海議題研究機構—南海戰略態勢感知計劃主任胡波指出，無論打著何種旗號，美國海岸警衛隊到中國周邊海域，特別是爭議海域進行執法活動都是赤裸裸的挑釁。而美方要求將中美兩軍間的海空相遇規則如「海上意外相遇規則」（CUES）等擴展至海警及「海上民兵」，既不通情理，更不符合實際。

中國大陸今年2月1日起實施的「海警法」，授權海警在大陸管轄海域必要時可以動武。台美隨後於3月底簽署海巡合作備忘錄，美國在台協會（AIT）當時表示，這個新平台將使AIT與台灣駐美代表處能透過美國海岸防衛隊及台灣海巡署，改善雙邊溝通、建立合作與資訊分享。

南海戰略態勢感知微信公眾號9日轉載胡波在《世界知識》雜誌發表的文章。胡波稱，近年來，美國炒作中國有三支海上力量：是海軍、海警和「海上民兵」。

在中美兩國和兩軍的戰略對話中，美方也一再強調，需要將兩軍間的海空相遇規則如「海上意外相遇規則」（CUES）等擴展至海警及「海上民兵」，海警也需要被納入中美兩軍對話機制如中美海上軍事安全磋商機制（MMCA）等之中。

但胡波認為，美方這種要求既不通情理，更不符合實際，中方沒有回應在預料之中。

胡波表示，首先，美軍艦機與中國海警和其所指的「海上民兵」發生危險相遇的情況極為罕見。隨著中國軍隊改革的推進和落地，中方的戰略思維也在發生變化，越來越強調軍隊的專業性。同時，在應對美軍艦機時，解放軍的海空兵力已經非常強大，沒有必要動用海警甚至是漁船。

其次，海警等執法力量與純軍事力量的職責和行動性質不同。胡波說，中國海警和美國海岸警衛隊都是準軍事力量，兼具軍事力量和執法力量的特徵。如果美國海岸警衛隊是作為軍事力量到中國周邊海域活動，只要不侵犯中國主權和安全，中國大概率會克制處理。

但美國海岸警衛隊作為執法力量，在涉華爭議海域並無執法權。「無論打著何種旗號，與其他聲索方有何種協議，美國海岸警衛隊到中國周邊海域特別是爭議海域進行執法活動都是赤裸裸的挑釁，其性質比軍艦一般意義上的活動要惡劣得多」。

最後，「海上意外相遇規則」是個多邊機制，美國不能自行其是。2014年通過的「海上意外相遇規則」規定，對海軍艦機的法律地位、權利義務及海上意外相遇時的海上安全程序、通信程序、信號簡語、基本機動指南等做了規定。其管轄主體非常明確，即各締約國的軍事力量。

胡波認為，未來，是否要將海警等力量納入該規則，需由各締約方再次進行談判，美國要自行擴展適用主體範圍不利於維繫該規則的平衡。