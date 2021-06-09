快訊

下周開打124萬劑AZ疫苗 陳時中：接種順序變化不大

新增274例本土個案、死亡25例！ 端午節退票潮仍持續

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回應美創新和競爭法案 陸人大：涉台條款嚴重違反一中

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
北京人民大會堂。（百度）
北京人民大會堂。（百度）

針對美參議院通過2021年美國創新和競爭法案，大陸全國人大外事委員會發表聲明指出，該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，詆毀抹黑中國發展道路和內外政策，打著創新和競爭旗號，干涉中國內政，妄圖遏制中國發展。中國全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對；法案相關涉台條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。

據新華社報導，聲明指出，該法案妄圖以渲染所謂中國威脅，維持美國全球霸權地位，以人權宗教為藉口干涉中國內政，以科技、經濟脫鉤等剝奪中國正當享有的發展權利。法案表明，唯我獨尊的偏執妄想扭曲了創新和競爭的本意。在當前世界進入動盪變革期的大背景下，處處把中國當作假想敵的做法，有違世界大勢，不得人心、注定失敗。

聲明強調，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益。法案相關涉台條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方堅決反對任何形式的美台官方往來。新疆、西藏、香港等事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。

聲明強調，中國堅持走和平發展道路，中國人民追求美好生活的權利神聖不可侵犯，任何勢力都不要指望中國吞下損害中國主權、安全、發展利益的苦果。中國始終致力於構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係。中方強烈敦促美國國會客觀理性看待中國發展和中美關係，立即停止推進審議該法案，停止干涉中國內政，以免破壞中美關係大局和雙方在重要領域的合作。

全國人大 關中

延伸閱讀

力抗陸企 美撥款2000億美元挺科技業

美參院通過2,500億法案強化科技業 對抗中國大陸

美國將設突擊小組 查陸貿易違規

共和黨版基建案加碼500億 拜登仍拒絕

相關新聞

香港反送中2週年 王定宇：迫害與六四如出一轍

香港「反送中」今天滿2週年。民進黨籍立委王定宇認為，「反送中」面對的迫害與當年的六四事件如出一轍。無黨籍立委林昶佐則表示...

香港反送中兩週年 社民連秘書長籲繼續發聲

在「反送中」運動兩週年之際，正在獄中的香港社會民主連線秘書長吳文遠呼籲港人繼續為抵抗獨裁政權發聲

美參議員搭軍機訪台後 共軍「東南沿海」兩棲作戰演練

美國3名參議員搭軍機訪台後不久，中國大陸官方媒體近日報導，解放軍近日在東南沿海開展兩棲作戰演練，登陸艦艇、裝甲車輛紛紛亮相演...

回應美創新和競爭法案 陸人大：涉台條款嚴重違反一中

針對美參議院通過2021年美國創新和競爭法案，大陸全國人大外事委員會發表聲明指出，該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，詆毀...

港商：中國大陸發展有香港是好 但沒有香港問題也不大

香港恒隆集團董事長、香港明天更好基金執行委員會主席陳啟宗在一個滬港合作與發展的線上研討會致詞時說，在中國大陸發展的過程中...

陸國台辦回擊AIT 嗆兩岸關係惡化責任在民進黨

美國在台協會（AIT）處長酈英傑接受媒體採訪時表示，兩岸關係惡化不是台灣的錯。大陸國台辦發言人馬曉光今則表示，兩岸關係發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。