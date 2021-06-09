港商：中國大陸發展有香港是好 但沒有香港問題也不大

香港恒隆集團董事長、香港明天更好基金執行委員會主席陳啟宗在一個滬港合作與發展的線上研討會致詞時說，在中國大陸發展的過程中，有香港是好，但沒有香港也問題不大，香港不能再自我中心感覺良好。

據香港電台報導，陳啟宗指出，香港在過去幾年經歷多亦比較困難，但《香港國安法》的實施，為香港迎來最好機遇，認為香港要做好人心回歸和如何整合愛國愛港力量這兩項工程，他希望香港所有學校教學都以國話為主，下一代能做「中國夢」，並以普通話做夢。

陳啟宗認為，在中國大陸發展的過程中，有香港是好，但沒有香港也問題不大，香港不能再以自己為本位看問題，不能再自我中心感覺良好，因為機遇在中國大陸，香港人要學習「以國家作考慮問題的本位」。

他又說，以往香港人學英文，今天要學好國語，即使廣東話如其他方言一樣，值得保留，但為香港的經濟前途，香港人更需要學好國語。

出席同一活動的上海市政協主席董雲虎說，中共中央審時度勢，對香港推出一系列重大舉措，有效落實對香港的全面管治權，確立了愛國者治港的新秩序，推動香港實現由亂轉治的重大轉拆，確保一國兩制行穩致遠。

他表示，在十四五規劃中，為香港融入新大局提出新和更高要求，認為滬港兩地的合作空間廣闊，要掌握準在構建發展大格局中的自身定位，兩地要優勢互補，架起更好市場連結之橋，謀良策、出實刀。

大陸全國政協副主席梁振英表示，在十四五規劃開局之年，深化兩地相互了解和探討新合作方向，尋求新合作機會。