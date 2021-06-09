陸國台辦回擊AIT 嗆兩岸關係惡化責任在民進黨

美國在台協會（AIT）處長酈英傑接受媒體採訪時表示，兩岸關係惡化不是台灣的錯。大陸國台辦發言人馬曉光今則表示，兩岸關係發展到今天這個狀態，責任完全在民進黨當局；也說在新冠疫情願為台胞提供幫助，但陸方絕不允許民進黨當局把陸方的善意視為謀「獨」機遇。

馬曉光今表示，眾所周知，造成兩岸關係緊張動盪的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，出於政治私利在台灣不斷煽動「反中仇中」情緒，挑動兩岸對立對抗，阻撓破壞兩岸正常交流。

馬曉光指出，當前台灣疫情不斷惡化，民進黨當局無視台灣民眾生命健康安全，把謀「獨」私利放在民眾生命福祉之上，詆毀汙衊大陸為幫助廣大台胞應對疫情作出的努力，進一步暴露了他們的謀「獨」本質。

他強調，兩岸關係發展到今天這個狀態，責任完全在民進黨當局。

馬曉光說，陸方始終堅持推動兩岸關係和平發展、融合發展，始終秉持以人民為中心的發展思想，為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。

馬曉光又說，在抗擊新冠肺炎疫情過程中，盡最大努力為廣大台胞提供幫助。但陸方絕不允許民進黨當局把大陸的善意視為謀「獨」機遇，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

馬曉光最後說，敦促美國政府和一些人以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯公報有關規定，在台灣問題上明辦是非，謹言慎行，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，為維護台海和平穩定發揮建設性作用，而不是相反。