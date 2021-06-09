遠程打擊利器 中共轟-6K發射巡航導彈畫面首次公開

中共解放軍轟-6K轟炸機發射巡航導彈畫面首次公開，該巡航導彈是遠程精確打擊的利器。

中共《南部空軍》微信公眾號9日刊發一篇題為《茫茫大漠射天狼——空中武控師的飛行日記》報導，首次公開了轟-6K轟炸機發射巡航導彈的畫面。

從照片上看，該導彈是長劍-20導彈。在中共抗戰勝利70周年閱兵式上，長劍-20巡航導彈與載機轟-6K新型轟炸機首次公開亮相，之後還在珠海航展多次亮相。

據澎湃新聞報導，轟-6K是中共空軍目前裝備的主力轟炸機。在2018年珠海航展上，中航工業轟-6系列飛機研發團隊負責人何勝強接受採訪時透露，轟-6K轟炸機在原來轟-6的基礎上進行了脫胎換骨的改進，是一款滿足現代戰爭需求、滿足空軍裝備體系需要的中遠程重型轟炸機。

何勝強指出，轟-6K轟炸機主要改進有三個：一是進發匹配，飛機的動力能量得到大大增強。二是座艙的優化和布局，使機組乘員大大減少，且分工明確，在作戰環境下既要保證飛行安全，又要完成精準攻擊，同時還能自主保障，使乘員能夠從容地去飛行、突防、對抗、突擊。三是信息對抗和信息感知能力，較以往轟炸機有了大幅提高，達到了三代機甚至四代機的水平。

報導指出，近年來，中共轟-6K轟炸機繞島巡航、前出島鏈、戰巡南海、礪劍高原……轟炸機及其飛行員在練兵備戰中不斷飛出新航跡。