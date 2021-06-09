美無人機空中加油 陸專家：大增艦載機作戰半徑需警惕

據美國海軍協會官網日前發布，美海軍航空系統司令部和波音公司周一宣布，4日下午，MQ-25黃貂魚艦載無人加油機的T-1原型試驗機，成功對一架F/A-18F超級大黃蜂艦載戰鬥機進行了空中加油試驗。這是航空史上首次無人機對有人機實施空中加油。大陸環球網引述中方專家表示，MQ-25黃貂魚的這次空中加油從技術角度看難度不大，但意義重大。未來MQ-25服役後，將很大程度上提高艦載戰鬥機的作戰半徑和出動能力。

據環球網報導，對此，大陸軍事專家表示，相對於艦上起降而言，這次空中加油技術難度不大，但意義重大。

據介紹，去年12月，空中加油配置的T-1試驗機就進行了首次試飛，當時該機在左側機翼內側掛載了一部夥伴式空中加油吊艙。該加油吊艙本身載油量為1136升，能以833升/分的速度進行空中加油。就軟管式空中加油而言，對於加油機的操作要求不高，只需要保持好航線，按程序收放加油錐套，這些都能通過地面控制站完成。

相比之下，受油機的操作更複雜一些。據媒體報導，加油過程中的噪聲水平明顯低於F/A-18E/F同型機之間的夥伴加油。今後可能還要進行更多的航母起降飛行試驗，這可能是決定該項目能否按期、順利完成的關鍵。

但這次加油意義重大，是史上首次無人機對有人機實施空中加油，驗證了這種無人加油機概念的有效性，為項目順利實施奠定了基礎。未來，它將大幅提升航母艦載機聯隊的作戰半徑和出動能力。

按照美海軍的計劃，MQ-25A可以在距離航母926公里處，為戰鬥機提供大約6.8噸燃料，相當於1架MQ-25為2架F-35C戰鬥機加油，使戰機可在距航母1850公里處作戰，這將極大延長F-35C的作戰半徑。此外，MQ-25還具有多任務能力。美海軍要求該機帶有傳感器轉塔，未來還可能加裝對地監視雷達，具備一定情報、監視、偵察能力。

至於中國大陸需要類似黃貂魚這樣的艦載空中加油機嗎？

報導引述一位不願透露姓名的中國軍事專家8日表示，黃貂魚可說是根據美國國情研發的，且很大程度上是針對中國的。因為美國認為中國的反介入/區域拒止戰略，會通過反艦彈道導彈將美國海軍拒於千里之外。如果美國航母在中國反艦彈道導彈射程內發動打擊，那麼航母本身的生存就會受到很大威脅。美國海軍開始發展UCLASS項目，也是計劃用航程非常遠的隱形無人攻擊機，讓航母編隊在中國反航母導彈的攻擊圈外發動攻擊。UCLASS項目取消後，美國海軍則計劃用黃貂魚空中加油機大幅度增加現有艦載戰鬥機的作戰半徑，減小航母本身的風險。雖然這種做法並不能讓航母完全躲在中國反航母彈道導彈的打擊圈外，因為中國除了東風-21D外，還發展了東風-26中遠程彈道導彈。但這種作戰思路總體上能在一定程度提高美航母戰鬥群的安全性。

另一方面，黃貂魚也將解放現有F/A-18系列戰鬥機。目前F/A-18系列戰鬥機有1/3出動架次是用於夥伴加油。這種夥伴加油有時並非完全為了提高作戰半徑的需要，而是回收飛機、延長滯空時間所必需的。比如，由於氣象條件限制或人為因素，航母短時間內無法回收飛機，那就需要對燃油即將耗盡的飛機進行空中加油。F/A-18頻繁執行這類任務，就減少了執行作戰任務的架次。專家認為，從這一點來看，中國發展一種隱形、具有多種功能甚至具有攻擊能力的無人機當然是好事，關鍵要看這種飛機在海軍裝備發展項目中的地位。