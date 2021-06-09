快訊

壹電視猝死攝影確診 北市快篩隊出動協助員工篩檢

台股開盤下跌6點為17,082點 高端疫苗拉出第二根漲停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美參議員搭軍機訪台後 共軍「東南沿海」兩棲作戰演練

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
美參議員搭軍機訪台後，共軍東南沿海兩棲作戰演練。新華社
美參議員搭軍機訪台後，共軍東南沿海兩棲作戰演練。新華社

美國3名參議員搭軍機訪台後不久，大陸官方媒體近日報導，解放軍近日在東南沿海開展兩棲作戰演練，登陸艦艇、裝甲車輛紛紛亮相演訓場，探索多種戰法訓法，提升部隊兩棲作戰相關能力。

據環球網報導，中共解放軍東部戰區官方微信公眾號東部戰區8日發布消息稱，為強化陸軍部隊跨海兩棲作戰能力，近日，第72集團軍某合成旅在閩南海域未知海況的環境下，對裝備、物資進行裝卸載、水上駕駛訓練。

在演練中，兩棲輪式裝甲車等各型裝備通過碼頭倒入登陸艦艇、捆綁固定。在艦艇抵達任務區域後，裝備駛離塢艙，展開水上駕駛，隨後成功上岸。航渡期間開展的針對性訓練有效檢驗了裝備整體的性能，提高了指揮協同和應急處置能力，為完成日後的訓練演習任務打下良好基礎。

央視也對第72集團軍近日在東南沿海展開的裝載航渡演練進行報導。據報導，多艘登陸艦與包括履帶式步戰車、輪式突擊車、卡車等多型車輛參與演練。該次演練探索了複雜海況下應急裝載、遠程航渡、抵灘登陸等戰法訓法，提升了部隊兩棲作戰保障能力。

環球網引述大陸軍事專家宋忠平表示，隨著新型兩棲作戰艦艇的列裝服役，解放軍的兩棲投送和作戰能力大幅度提高。通過不斷在復雜海情與海洋戰場環境下訓練，人員與武器裝備的結合能力得到大大提升，這也為未來在相應軍事鬥爭中取得決定性作用打下堅實基礎。

宋忠平表示，他並不建議把解放軍的軍事演習和地區局勢聯繫在一起。解放軍進行的各種演習，是為未來打贏可能出現的軍事衝突而做的實戰性準備，而絕不僅僅是為了威懾。

他認為，解放軍現在要做的就是加強軍事鬥爭準備，無論針對哪個潛在對手，解放軍練兵備戰的使命，就是一聲號令，能夠拉得出去，能夠打得贏，這就是解放軍練兵備戰的主要考量。

解放軍 演習 裝甲車

延伸閱讀

美議員乘軍機訪台 共軍東部戰區演練搶灘登陸作戰

評美3議員搭軍機訪台 陸國防部：惡劣的政治挑釁

美參議員搭軍機來台 港媒：大陸反應克制

美軍派C-17作專機抵台 為了配合這名有戰功的參議員

相關新聞

美參議員搭軍機訪台後 共軍「東南沿海」兩棲作戰演練

美國3名參議員搭軍機訪台後不久，大陸官方媒體近日報導，解放軍近日在東南沿海開展兩棲作戰演練，登陸艦艇、裝甲車輛紛紛亮相演...

星前外長憂：美玩弄台灣 恐搞垮中美關係

新加坡前外交部長楊榮文接受大陸環球時報專訪時表示，他相當擔心美國會打台灣牌；台灣問題是整個中美關係的基礎，它不是一張牌，...

美議員搭軍機訪台 共軍再轟「惡劣政治挑釁」

美國三名議員搭乘軍機訪台，宣布贈台疫苗。大陸國防部發言人吳謙昨指出，「這是非常惡劣的政治挑釁」，要求美方停止與台灣開展任...

美日聯合聲明後 共機擾台驟減

日本經濟新聞八日報導，自從美國總統拜登和日本首相菅義偉在四月十六日峰會期間強調台海和平穩定重要性以來，中國大陸軍機在台灣...

美情報研判 習武統顧慮 怕毀台積電產線

紐約時報報導，美國情報圈研判中共總書記習近平對武統台灣有所顧慮，原因之一是怕動武恐摧毀全球晶圓代工龍頭台積電產線，有損中...

中美戰略競爭進入法律戰 人大將通過反制裁法

面對美國對大陸高官及華為公司的「制裁」，大陸將立法來「反制裁」。大陸13屆全國人大常委會第29次會議正在審議《中華人民共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。